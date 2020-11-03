(طلب عمل)
|سائق درجة اولى اقود جميع أنواع السيارات اجيد اللغه الانجليزية اشتغلت مع مديرين وعائلات كثيره أعرف كل المناطق واحتياجات vip حاصل علي أقراص سيفتي من بنك cup اجيد احضار جميع المتطلبات سني 45عام. 01112244628
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاني حسن سيد
|التليفون:
|01112244628
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|50شارع الصحافة- الجيزه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076280
2,500 ريال
2,000 جنيه
1,800 ريال
اتصل