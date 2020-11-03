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تفاصيل الإعلان
سائق درجة اولى اقود جميع أنواع السيارات اجيد اللغه الانجليزية اشتغلت مع مديرين وعائلات كثيره أعرف كل المناطق واحتياجات vip حاصل علي أقراص سيفتي من بنك cup اجيد احضار جميع المتطلبات سني 45عام. 01112244628
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هاني حسن سيد
التليفون: 01112244628

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العنوان: 50شارع الصحافة- الجيزه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/12/2020
رقم الإعلان: 2076280
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