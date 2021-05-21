(فرصة عمل)
|سائقين بشرم الشيخ - 12 ساعة – توفير السكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة – رخصة مهنية ثانية براتب 2000ج حوافز وتامينات وزيادات سنوية مرتين في السنة – السن من 21 : 40 سنة الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nile resort for tourism
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094461
2,000 جنيه
2,000 جنيه
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