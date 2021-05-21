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تفاصيل الإعلان
سائقين بشرم الشيخ - 12 ساعة – توفير السكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة – رخصة مهنية ثانية براتب 2000ج حوافز وتامينات وزيادات سنوية مرتين في السنة – السن من 21 : 40 سنة الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Nile resort for tourism
التليفون: 01062972973

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العنوان: - التجمع
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/5/2021
رقم الإعلان: 2094461
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صورة الاعلان: سائقين - في القاهرة مصر

سائقين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

سائقين بشرم الشيخ - 12 ساعة – توفير السكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة – رخصة مهنية ثانية براتب 200.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

21/5/2021
صورة الاعلان: سائقين - في القاهرة مصر

سائقين

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

سائقين بشرم الشيخ - 12 ساعة – توفير السكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة – رخصة مهنية ثانية براتب 200.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل فى السعوديه - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)

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2.مطلوب للعمل فى #السعوديه سائقين •حاصل علي رخصه درجه ثانيه •السن لا يزيد عن 35 سنه •سبق له الع.
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القاهرة - مصر
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1/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب 4 سائق مشغل بامب خرسانة - في القاهرة مصر

مطلوب 4 سائق مشغل بامب خرسانة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب 4 سائق مشغل بامب خرسانة خبرة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة للعمل لدي مؤسسة مقولات عامة ومصنع خرسان.
العنوان:

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القسم: 

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3/3/2021
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