سائقين بشرم الشيخ - 12 ساعة – توفير السكن و3وجبات ومواصالت واسبوع إجازة – رخصة مهنية ثانية براتب 2000ج حوافز وتامينات وزيادات سنوية مرتين في السنة – السن من 21 : 40 سنة الرقم الكودي : 3010210 الموبايل : 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism