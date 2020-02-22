سائقين اولى وتانيه

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تفاصيل الإعلان
للتعيين الفورررررى. السن من 32 الى 55 الراتب + تارجت يصل الى 9000 جنيه مع ذلك يوجد بعد تحقيق التارجت المطلوب كل 100 تذكره زياده 300 جنيه المميزات ( على كل كارت مواصلاتى مباع 5 جنيه يوميا + عقود سنويه + تأمينات اجتماعيه وصحيه + فرص للترقى ) شروووط التقديم ان يكون يجيد القراءه والكتابه جيد جدا. المقابلات على مدار الاسبوع عدا الجمعه والسبت للتواصل / 01096699104 01212323416 العنوان / 8 ش خليفه منصور ميدان سفير مصر الجديده بجوار مطعم ماكدونالدز
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: النقل الجماعى
التليفون: 01096699104

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 8 شارع خليفه منصور ميدان سفير مصر الجديده- مصر الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 9,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/3/2020
رقم الإعلان: 2055471
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