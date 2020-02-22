سائقين اولى وتانيه

للتعيين الفورررررى. السن من 32 الى 55 الراتب + تارجت يصل الى 9000 جنيه مع ذلك يوجد بعد تحقيق التارجت المطلوب كل 100 تذكره زياده 300 جنيه المميزات ( على كل كارت مواصلاتى مباع 5 جنيه يوميا + عقود سنويه + تأمينات اجتماعيه وصحيه + فرص للترقى ) شروووط التقديم ان يكون يجيد القراءه والكتابه جيد جدا. المقابلات على مدار الاسبوع عدا الجمعه والسبت للتواصل / 01096699104 01212323416 العنوان / 8 ش خليفه منصور ميدان سفير مصر الجديده بجوار مطعم ماكدونالدز