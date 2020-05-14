(للبيع)
|زي حضانه - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059473
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
اتصل
1 جنيه
اتصل
1 جنيه
1 جنيه
اتصل
1,111 جنيه