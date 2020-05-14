زي حضانه - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

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تفاصيل الإعلان
زي حضانه - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اختلافه عن غيره، لذلك يتم تصميمه بمعايير معينة لكي ينال اعجاب اولياء الامور و الاطفال فى الحضانات ولا يشعروا بالغضب اثناء ارتداؤه كل صباح. كما يتم تصنيع يونيفورم الحضانات من مواد خفيفة على بشرة الاطفال لا تسبب اى نوع من انواع الحساسية حتى يتمتع الاطفال بيومهم. ويمكن تنفيذ التصميمات الخاصه بالحضانة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/5/2020
رقم الإعلان: 2059473
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11/5/2020
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شركات تصنيع يونيفورم فى مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخص.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وفنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركات يونيفورم مدارس ملابس مدرسه ملابس مدرسي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/5/2020
صورة الاعلان: افضل يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

افضل يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل يونيفورم مصانع _01003358542–01200561116 شركة 3A لليونيفورم متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد.
العنوان:

الجيزة - مصر

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10/5/2020
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