زيوت سيليكون

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
زيوت سيلكون امريكية يشرفنا أن ننوه لكم عن توافر زيت سليكون امريكي المنشأ ذات جودة وكفاءة عالية والعينة خير دليل. واسعارنا تنافسية للغاية.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ِAbdelrahman
التليفون: 01029338071

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العنوان: عثمان بن عفان, ٣- بولاق الدكرور
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/8/2021
رقم الإعلان: 2102735
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مكنه تصوير مستندات متعددة المهام

مكنه تصوير مستندات متعددة المهام

(للبيع)

ماكينة تصوير مستندات ابيض و اسود ديجيتال بها ( تصوير - طباعة - سكانر - فيدر - دوبليكس ) مناسبة للاصح.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,500 جنيه

16/8/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping

Uniform Housekeeping

(للبيع)

Uniform Housekeeping 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال ن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: مصنع للايجار او التمليك على مساحة 4200 متر

مصنع للايجار او التمليك على مساحة 4200 متر

(للبيع)

مصنع للايجار او التمليك على مساحة 4200 متر ببرج العرب به رخصة تشغيل ارتفاع الجمالون 8 متر مساحة الجم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: سكراب طبى رجالى - سكرابات طبية ( شركة السلام للملابس الطبية )

سكراب طبى رجالى - سكرابات طبية ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

سكراب طبى رجالى - سكرابات طبية ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم

افضل شركة يونيفورم

(للبيع)

افضل شركة يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: ايجار H1 لتوصيلات

ايجار H1 لتوصيلات

(للإيجار)

تأجير هيونداى اتش وان للمشاوير اليوميه السريعه نوفرلك سياره اتش وان 7 افراد لتوصيلك لاي جهه مهما كان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

16/8/2021
صورة الاعلان: امدرس فيزياء خبرة 30سنة ولغات ل3ثانوي

امدرس فيزياء خبرة 30سنة ولغات ل3ثانوي

(طلب عمل)

امدرس فيزياء خبرة 30سنة ولغات ل3ثانوي01201572512.
العنوان:

القاهرة - مصر

3 جنيه

16/8/2021
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس - لبس مدارس

سعر يونيفورم مدارس - لبس مدارس

(للبيع)

سعر يونيفورم مدارس - لبس مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظفيتن استقبال

مطلوب موظفيتن استقبال

(فرصة عمل)

سلسلة مطاعم كبرى بمدينة أبها فـ السعودية تطلب موظفين إستقبال Staff Reception .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,000 ريال

16/8/2021
صورة الاعلان: بيع شقه مساحه 157م مخصصه لغرض غير السكن

بيع شقه مساحه 157م مخصصه لغرض غير السكن

(للبيع)

3 غرف داخليه بها تكييفات + ريسبشن كبير + 2 حمام + مطيخ الريسبشن علي شارع الزهراء الرئيسي تصلح عياده .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500,000 جنيه

16/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالنيجر لدى شركة سعودية محاسب يتقن اللغة الفرنسية

مطلوب للعمل بالنيجر لدى شركة سعودية محاسب يتقن اللغة الفرنسية

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بالنيجر لدى شركة سعودية محاسب يتقن اللغة الفرنسية للتواصل ترسل السيرة الذاتية واتس اب أ .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 دولار

16/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيفات **

مطلوب شيفات **

(فرصة عمل)

سلسلة مطاعم كبرى بأبها ف السعودية تطلب شـيفات Chefs كبسـة / منـدى/ مضغوط . خبرة من 4 :.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,000 ريال

16/8/2021
صورة الاعلان: بالطو طبيب - يونيفورم طبي

بالطو طبيب - يونيفورم طبي

(للبيع)

بالطو طبيب - يونيفورم طبي 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: سجاد رصاصي

سجاد رصاصي

(للبيع)

سجاد رصاصي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: سماعة بلوتوث و اباجورة تعمل باللمس - Bluetooth headset and touch lampshades

سماعة بلوتوث و اباجورة تعمل باللمس - Bluetooth headset and touch lampshades

(للبيع)

سماعة بلوتوث و اباجورة تعمل باللمس تعمل لبعد 10 متر تعمل لمدة 4 ساعات يمكنك تغير الاضاءة و الالوان ع.
العنوان:

القاهرة - مصر

231 جنيه

16/8/2021
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