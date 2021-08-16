زيوت سيليكون

(للبيع)
|زيوت سيلكون امريكية يشرفنا أن ننوه لكم عن توافر زيت سليكون امريكي المنشأ ذات جودة وكفاءة عالية والعينة خير دليل. واسعارنا تنافسية للغاية.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ِAbdelrahman
|التليفون:
|01029338071
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|العنوان:
|عثمان بن عفان, ٣- بولاق الدكرور
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102735
3,500 جنيه
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1,000 جنيه
3 جنيه
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1,000 ريال
2,500,000 جنيه
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1,000 ريال
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231 جنيه