زيت سيليكون

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: زيت سيليكون - في الجيزة مصر

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زيوت سيليكون امريكي شفاف - متوافر زيوت سيليكون لزوجات متدرجة من 50 إلى 12500 سنتى ستوك ألمانية المنشأ للاستخدام فى: أغراض التزيييت المختلفه لماكينات حقن البلاستيك، لماكينات صنع الأكواب الورقية للأغراض الطبية لماكينات الفاكيوم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد قاسم
التليفون: +201115234341

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العنوان: عثمان بن عفان- بولاق الدكرور
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/7/2020
رقم الإعلان: 2063068
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق

أفضل شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

أفضل شركة يونيفورم فنادق 01200561116 شركة تصنيع يونيفورم فنادق شركة يونيفورم فنادق شركة توريد مل.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: caps graduation

caps graduation

(للبيع)

caps graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation R.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: _مصنع ايجار مساحة 4300 متر

_مصنع ايجار مساحة 4300 متر

(للإيجار)

_مصنع ايجار مساحة 4300 متر مبنى جمالون 1000 ببرج العرب مطلوب 35 الف للتواصل : 01001910248 0122334223.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

15/7/2020
صورة الاعلان: امتلك محل فى بيراميدز مول ع النافورة الراقصة

امتلك محل فى بيراميدز مول ع النافورة الراقصة

(للبيع)

محلك فى بيراميدز مول 40م باطلالة رائعة ع النافورة الراقصة وقريب من الحى الحكومى ودار الاوبرا وفندق ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك امام فندق الماسة فى بيراميدز مول

امتلك محلك امام فندق الماسة فى بيراميدز مول

(للبيع)

امام فندق الماسة امتلك محلك فى بيراميدز مول قريب من الحى الحكومى والمحطة المركزية فى منطقة الدوان ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: محل للبيع قريب من النهر الاخضر فى لافاييت مول

محل للبيع قريب من النهر الاخضر فى لافاييت مول

(للتقسيط)

امتلك محلك 28 م فى لافاييت مول امام بوابات فندق الماسة وقريب من المحطة المركزية وباجمل اطلالة ع النه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

98,000 جنيه

15/7/2020
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صورة الاعلان: اشهر محامي زواج اجانب واقامات

اشهر محامي زواج اجانب واقامات

(للبيع)

شروط الإقامات في مصر للعيش على أرض الكنانة مصر . "مؤسسة تاج الدين للاستشارات القانونية " يست.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/7/2020
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(فرص)

خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخد.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(فرص)

خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(فرص)

خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر والعائ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: بلوفر - يونيفورم المدرسه

بلوفر - يونيفورم المدرسه

(للبيع)

بلوفر - يونيفورم المدرسه 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع .
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: Security Uniforms

Security Uniforms

(للبيع)

Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي م.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01003358542 يونيفورم هاوس كيبنج يونيفورم عمال نظافه للبيع يونيفورم خد.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

تفصيل يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

150 جنيه

15/7/2020
صورة الاعلان: هتصيف مع المشاهير بامتلاك شاليه فى السخنة

هتصيف مع المشاهير بامتلاك شاليه فى السخنة

(للتقسيط)

صيف مع المشاهير فى لاسيرينا بالم بيتش وامتلك شاليه دوبلكس بحديقة 170 م (4 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

365,000 جنيه

15/7/2020
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