زيت سيليكون

(للبيع)
|زيوت سيليكون امريكي شفاف - متوافر زيوت سيليكون لزوجات متدرجة من 50 إلى 12500 سنتى ستوك ألمانية المنشأ للاستخدام فى: أغراض التزيييت المختلفه لماكينات حقن البلاستيك، لماكينات صنع الأكواب الورقية للأغراض الطبية لماكينات الفاكيوم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد قاسم
|التليفون:
|+201115234341
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|العنوان:
|عثمان بن عفان- بولاق الدكرور
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063068
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