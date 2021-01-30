زيت ذرة اوكرانى للبيع يحطم الاسعار

(للبيع)
|اقدم لكم عرض مميز زيت ذرة صافي درجة اولى صحي غير مهدرج من أوكرانيا بسعر منافس. لاتفكر كثيرا واتصل بنا في الحال البيع بالجملة من حاوية حتى الف حاوية يسعدنا التواصل معنا على الرقم التالى: 0503682103 يمكنكم التواصل عبر الواتس اب والاتصال الهاتفي وارسال رسائل SMS في معظم أوقات اليوم .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|طعام العالم
|التليفون:
|0503682103
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الفصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081945
اتصل
اتصل