زيت ذرة اوكرانى للبيع والسعر تحدى

(للبيع)
|ممالا شك فيه انه لاغنى عن الزيت ولذا نقدم لكم هذا العرض المميز زيت ذرة صافي درجة اولى صحي غير مهدرج من أوكرانيا وبافضل الاسعار البيع بالجملة من حاوية فاعلى لمزيد من المعلومات اولاى استفسار نرجو التواصل بالهاتف والواتس اب والرسائل القصيرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|طعام العالم
|التليفون:
|0503682103
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- المنامة
العاصمة - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086026
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