زيت ذرة اوكرانى للبيع بسعر منافس

(للبيع)
|يسعدنى ان اقدم لكم اقوى وافضل العروض زيت ذرة صافى صحى غير مهدرج درجة أولى مستورد من أوكرانيا بسعر ممتاز البيع بالجملة من حاوية حتى الف حاوية لمزيد من المعلومات يسعدنا تواصلكم بالهاتف والواتس اب والرسائل القصيرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|طعام العالم
|التليفون:
|0503682103
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|العنوان:
|- طرابلس
طرابلس - ليبيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086032
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500 دينار
500 دينار
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