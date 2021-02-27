زيت ذرة اوكرانى للبيع بسعر منافس

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: زيت ذرة اوكرانى للبيع بسعر منافس - في طرابلس ليبيا

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يسعدنى ان اقدم لكم اقوى وافضل العروض زيت ذرة صافى صحى غير مهدرج درجة أولى مستورد من أوكرانيا بسعر ممتاز البيع بالجملة من حاوية حتى الف حاوية لمزيد من المعلومات يسعدنا تواصلكم بالهاتف والواتس اب والرسائل القصيرة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: طعام العالم
التليفون: 0503682103

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - طرابلس
طرابلس -

ليبيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 4/3/2021
رقم الإعلان: 2086032
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