زى حراس الامن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
لليونيفورم Tn شركة زى حراس الامن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفورم امن صيفى ويونيفورم الامن الشتوى جاكت وبلوفر امن قميص سكيورتى بنطلون باجى للامن لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/12/2021
رقم الإعلان: 2114787
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صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: تجارة يونيفورم - مكاتب تصنيع اليونيفورم - في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مكاتب تصنيع اليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تجارة يونيفورم - مكاتب تصنيع اليونيفورم 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: بيع ارواب التخرج - تفصيل ارواب تخرج - في الجيزة مصر

بيع ارواب التخرج - تفصيل ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيع ارواب التخرج - تفصيل ارواب تخرج 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: مستلزمات فنادق مصر ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق مصر ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق مصر ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم حضانه - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/12/2021
صورة الاعلان: ملابس حفلات خريجين - كاب التخرج - في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين - كاب التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حفلات خريجين - كاب التخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robe.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - ملابس الروضه للبنات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات - ملابس الروضه للبنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم حضانات - ملابس الروضه للبنات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: محلات بيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

محلات بيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محلات بيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركات الامن - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لليونيفورم هنساع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: شركات توريد ملابس عمال لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس عمال لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات توريد ملابس عمال لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: موديلات ملابس مدرسة ابتدائي - في الجيزة مصر

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ملابس مدرسة ابتدائي 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركة سياحة - في الجيزة مصر

يونيفورم شركة سياحة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركة سياحة 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار المصنع التصنيع كميات وح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: مصنع ملابس تمريض لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

مصنع ملابس تمريض لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع ملابس تمريض لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى تصنيع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping -اماكن بيع ملابس خدم - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping -اماكن بيع ملابس خدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping -اماكن بيع ملابس خدم 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم كافيه - احدث يونيفورم شيف - في الجيزة مصر

يونيفورم كافيه - احدث يونيفورم شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم كافيه - احدث يونيفورم شيف 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع المو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/12/2021
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