زود فرصتك فى الاستثمار وامتلك محلك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: زود فرصتك فى الاستثمار وامتلك محلك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

فرصتك هتزيد بامتلاك محل تشطيب رخام +محارة بالعاصمة الادارية امام فندق الماسه وعلى مساحة 45.000 متر مربع وباكبر منطقه استثمارية بالمساحة اللى تختارها والتشطيب اللى يعجبك باكبر عائد استثمارى وبالتقسيط ع 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وزود فرصتك فى الاستثمار فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 176,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/7/2020
رقم الإعلان: 2062613
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امام فندق الماسة مباشرة امتلك محلك فى لافاييت مول - في القاهرة مصر

امام فندق الماسة مباشرة امتلك محلك فى لافاييت مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك فى اول مول تجارى بالكامل بالعاصمة الادارية امام فندق الماسة مباشرة واستمتع باكبر منطقة لل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/7/2020
صورة الاعلان: استثمارك هيكبر بامتلاك محلك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استثمارك هيكبر بامتلاك محلك فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

كبر استثمارك وامتلك محلك فى العاصمة الادارية امام فندق الماسة مباشرة وقريب من الحى الحكومى واستمتع ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

153,000 جنيه

9/7/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة الادارية بخصم 20% لفترة محدودة جدا - في القاهرة مصر

محلك في العاصمة الادارية بخصم 20% لفترة محدودة جدا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محل في smart mall بالعاصمة الادارية الجديدة واستفيد بخصم 20% لفترة محدودة جدا في منطقة ال down.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

8/7/2020
صورة الاعلان: عايز تستثمر في العاصمة تعالي امتلك محل في مول smart - في القاهرة مصر

عايز تستثمر في العاصمة تعالي امتلك محل في مول smart

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تستثمر في العاصمة الادارية الجديدة وتكبر شغلك تعالي امتلك محل في smart mall في مكانه المميز جدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

313,000 جنيه

8/7/2020
صورة الاعلان: الحق الخصم وامتلك محل في العاصمة في smart mall - في القاهرة مصر

الحق الخصم وامتلك محل في العاصمة في smart mall

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الحق الخصم علي المحلات في smart mall وامتلك محل 45م تشطيب كامل بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

507,000 جنيه

8/7/2020
صورة الاعلان: عايز تشتري محل في مكان جديد تعالي امتلك في sixty mall بالعاصمة - في القاهرة مصر

عايز تشتري محل في مكان جديد تعالي امتلك في sixty mall بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تشتري محل جديد في مكان مختلف تعالي امتلك محل في العاصمة الادراية الجديدة في sixty mall ومساحة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

823,000 جنيه

8/7/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: محلك في العاصمة بمول sixty باقل الاسعار وبدون فوائد - في القاهرة مصر

محلك في العاصمة بمول sixty باقل الاسعار وبدون فوائد

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

تعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر للمتر في مول sixty بأقل مقدم وبأطول فترة سداد و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

656,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: عيش حياة الابطال وابدأ استثمارك بقلب جامد في العاصمة - في القاهرة مصر

عيش حياة الابطال وابدأ استثمارك بقلب جامد في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة وعيش حياة الابطال وابدا استثمار جديد بقلب جامد في smart mall ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

187,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: محل للبيع بالقرب من كل الخدمات الحكومية في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محل للبيع بالقرب من كل الخدمات الحكومية في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محل في smart mall بالعاصمة الادارية الجديدة بالقرب الخدمات الحكومية والمالية وبجانب اكبر كثافة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

270,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: اطمن علي مستقبل اولادك وامتلك محل بالعاصمة بخصم 25% - في القاهرة مصر

اطمن علي مستقبل اولادك وامتلك محل بالعاصمة بخصم 25%

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

تعالي امتلك محل في العاصمة الادارية الجديدة في smart mall واطمن علي مستقبل اولادك ومحلك 30م تشطيب كا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

338,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: احجز وحدتك فى اول مول تجارى بالكامل فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

احجز وحدتك فى اول مول تجارى بالكامل فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

الحق وقبل اى حد احجز وحدتك فى اول مول تجارى بالعاصمة الادارية فى حى الداون تاون قريب من المحطة المرك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: خد احسن قرار وامتلك محلك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خد احسن قرار وامتلك محلك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احسن قرار هتاخده بامتلاك محلك بالعاصمة الادارية امام فندق الماسة مباشرة وقريب من النهر الاخضر واستم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: عايز اسرع عائد استثمارى تعالى بيراميدز مول - في القاهرة مصر

عايز اسرع عائد استثمارى تعالى بيراميدز مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محلك فى بيراميدز مول امام فندق الماسة مباشرة وقريب من الحى الحكومى وخد اكبر عائد استثمارى بالم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: عايز تستثمر في العاصمة الادارية تعالي امتلك في مول sixty - في القاهرة مصر

عايز تستثمر في العاصمة الادارية تعالي امتلك في مول sixty

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عايز تمتلك محل وتستثمر في العاصمة الادارية الجديدة تعالي امتلك في مول sixty في الحي المالي والحكومي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

609,000 جنيه

5/7/2020
صورة الاعلان: استمتع بخصم 25% وامتلك محل في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

استمتع بخصم 25% وامتلك محل في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

دلوقتي احجز محلك في smart mall واستمتع بخصم 25% وادفع اول قسط بعد الاستلام واستمتع بأحلي استثمار في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

5/7/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager