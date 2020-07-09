زود فرصتك فى الاستثمار وامتلك محلك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|فرصتك هتزيد بامتلاك محل تشطيب رخام +محارة بالعاصمة الادارية امام فندق الماسه وعلى مساحة 45.000 متر مربع وباكبر منطقه استثمارية بالمساحة اللى تختارها والتشطيب اللى يعجبك باكبر عائد استثمارى وبالتقسيط ع 10 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وزود فرصتك فى الاستثمار فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|176,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062613
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