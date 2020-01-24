زود دخلك وامتلك عيادتك في العاصمة بجانب الخدمات والسكان

امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة و زود دخلك واستثمارك والعيادة في مول sixty ويقع المول وسط عدد كبير من الموظفين لانه في الحي المالي والحكومي وامام وزارة المالية وبجانب جميع مقرات البنوك الرئيسية والبنك المركزي والبورصة المصرية وقريب من عدد كبير من السكان ومساحة عيادتك 75م تشطيب كامل بالتكييفات بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلااا مستني ايه كلمنا فورا علي 01279848994 وامتلك عيادة المستقبل