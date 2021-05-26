زود دخلك معانا بعربيتك مع شركة الوطنية للمقاولات بسعر عالي

دلوقتي تقدر تزود دخلك باعلي سعر من خلال شركة الوطنية للمقاولات بعربيتك الشركة بتتحمل كافة التكاليف من زيت وبنزين وصيانة توكيل تعاقدات من سنة لخمسة فقط مع شركة الوطنية للمقاولات للاستفسار 01033788855-01020502281-01068161844