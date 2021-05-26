زود دخلك معانا بعربيتك مع شركة الوطنية للمقاولات بسعر عالي

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تفاصيل الإعلان
دلوقتي تقدر تزود دخلك باعلي سعر من خلال شركة الوطنية للمقاولات بعربيتك الشركة بتتحمل كافة التكاليف من زيت وبنزين وصيانة توكيل تعاقدات من سنة لخمسة فقط مع شركة الوطنية للمقاولات للاستفسار 01033788855-01020502281-01068161844
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: watania
التليفون: 01020502281

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مدينة نصر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/5/2021
رقم الإعلان: 2095112
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