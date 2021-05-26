زود دخلك معانا بعربيتك مع شركة الوطنية للمقاولات بسعر عالي

(مطلوب للإيجار)
|دلوقتي تقدر تزود دخلك باعلي سعر من خلال شركة الوطنية للمقاولات بعربيتك الشركة بتتحمل كافة التكاليف من زيت وبنزين وصيانة توكيل تعاقدات من سنة لخمسة فقط مع شركة الوطنية للمقاولات للاستفسار 01033788855-01020502281-01068161844
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|watania
|التليفون:
|01020502281
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- مدينة نصر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095112
6,500 جنيه
4,500 جنيه
(مطلوب للإيجار)- في الإسكندرية مصر
9,000 جنيه