زود استثمارك وامن مستقبل اولادك بامتلاك شقة فى تاون جيت

(للتقسيط)
|امن مستقبل اولادك بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية قريب من الجامعة الروسية و استمتع بكل خدماتك مول تجارى به كافيهات و مطاعم و عيادات طبية و منطقة ملاهى للاطفال شقتك 165 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) ب182 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى ومش بعدين كلمنا ع 01201135481 واستفيد بخصم 20 % وامتلك شقتك و خلى استثمارك يزيد بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|تاون جيت- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|182,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085456
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