زود استثمارك وامن مستقبل اولادك بامتلاك شقة فى تاون جيت

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صورة الاعلان: زود استثمارك وامن مستقبل اولادك بامتلاك شقة فى تاون جيت - في القاهرة مصر

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امن مستقبل اولادك بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية قريب من الجامعة الروسية و استمتع بكل خدماتك مول تجارى به كافيهات و مطاعم و عيادات طبية و منطقة ملاهى للاطفال شقتك 165 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) ب182 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى ومش بعدين كلمنا ع 01201135481 واستفيد بخصم 20 % وامتلك شقتك و خلى استثمارك يزيد بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: تاون جيت- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 182,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/2/2021
رقم الإعلان: 2085456
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