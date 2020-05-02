زود استثمارك وامتلك محل بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة وزود استثمارك بعائد كبير ومحلك في الحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة واكبر شبكة مواصلات بالعاصمة بها ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق ومحلك 62م بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واستمتع بأحلي استثمار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|847,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058870
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