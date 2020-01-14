زهقت من زحمة القاهرة ؟ امتلك في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|زهقت من زحمة القاهرة وعايز تروح في الروقان والهدوء وتسترخي بعد يوم مليان شغل روح اسكن في العاصمة الادارية الجديدة بكمبوند green avenue واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزي وكيدز اريا وامن وحراسة 24 ساعة ومساحة شقتك 220م (5غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|242,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048985
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