زهقان وعايز تغير جو تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|غير جو وتعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالقرب من اكوا بارك وحمامات سباحة بمقدم بسيط واطول فترة سداد تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|166,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046933
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