زهقان وعايز تغير جو تعالى لاسيرينا بالم بيتش

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: زهقان وعايز تغير جو تعالى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

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غير جو وتعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالقرب من اكوا بارك وحمامات سباحة بمقدم بسيط واطول فترة سداد تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 166,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/12/2019
رقم الإعلان: 2046933
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28/12/2019
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28/12/2019
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26/12/2019
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26/12/2019
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25/12/2019
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القسم: 

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25/12/2019
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25/12/2019
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العنوان:

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25/12/2019
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25/12/2019
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24/12/2019
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