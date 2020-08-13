زهرة الساحل الشمالي معمار المرشدي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
وقد تم تصميم قرية زهره الساحل الشمالي في أحدث التصميمات الهندسية والمساحات المتعددة وتم تصميم الوحدات على اكثر من مساحه وفيو فقد صممت المباني على شكل حروف الـ u وارتفاعات متنوعه لترى جميع الوحدات البحر بوضوح وتم بناء الوحدات فى قرية زهرة الساحل الشمالى على نسبه 20% وتم توزيع باقي النسبه من المساحات لبناء المساحات الخضراء الشاسعه وحمامات السباحه وتتميز قرية زهرة الساحل الشمالى بعدد كبير من الأشجار والمساحات الخضراء التي تساعد على تجديد الهواء وتنقية دائما للاستفسار اتصل علي 01012576766
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mstshark mstsharkal3kary
التليفون: 01009547123

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: http://mstsharkal3kary.com- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/8/2020
رقم الإعلان: 2064957
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صورة الاعلان: اسعار زهرة الساحل الشمالي - في القاهرة مصر

اسعار زهرة الساحل الشمالي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مساحات قريه اسعار زهرة الساحل الشمالي حيث تبدأ مساحة الشاليهات من 50 متر الى 130 متر – شالية غرفة وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 يورو

13/8/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) شقة 130متر عبارة عن (3غرف+ حمام+ ريسبشن+.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500,000 جنيه

13/8/2020
صورة الاعلان: 👈بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة - في القاهرة مصر

👈بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

👈بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 150 م واجهه وناصي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

179,000 جنيه

13/8/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر ب 400 ج فاليوم - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر ب 400 ج فاليوم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر اول عباس العقاد على طريق النصر 2نوم 2 ريسبشن مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,500 جنيه

12/8/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر ب 300 ج فاليوم - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر ب 300 ج فاليوم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار فرش جديد بموقع متميز مدينة نصر اول عباس العقاد على طريق النصر 2نوم 2 ريسبشن مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

12/8/2020
صورة الاعلان: خد شقتك جمب حى السفارات فى تاون جيت - في القاهرة مصر

خد شقتك جمب حى السفارات فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جمب حى السفارات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 190 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من كل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

194,000 جنيه

11/8/2020
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صورة الاعلان: خليك مطمن ع عيلتك وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت - في القاهرة مصر

خليك مطمن ع عيلتك وامتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

انت مطمن ع عيلتك وانت معانا وفى شقتك فى تاون جيت بموقع مميز جدا بالعاصمة الادارية شقة 220 م (ريسيبشي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

221,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة بموقع مميز فى العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

امتلك شقة بموقع مميز فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك فى Town Gate بموقع مميز جدا فى العاصمة الادارية ع بعد دقائق من المطار وفندق الماسة وطريق السخنة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: لمحبى التميز امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate - في القاهرة مصر

لمحبى التميز امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بتحب تكون مميز امتلك شقتك بكمبوند Town Gate فى قلب العاصمة الادارية قريب من طريق السخنة وفندق الماسة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: خد شقة بمساحة كبيرة فى افضل كمبوند بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خد شقة بمساحة كبيرة فى افضل كمبوند بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بمساحة كبيرة امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من الحى الدبلوماسى والجامعة الروسية ومطار العاصمة ش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

215,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: عايز تضمن مستقبل اولادك تعالي امتلك في العاصمة - في القاهرة مصر

عايز تضمن مستقبل اولادك تعالي امتلك في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عايز تضمن مستقبل اولادك تعالي امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بأكبر عائد في مكان مميز .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

104,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة جمب خدماتك الترفيهية - في القاهرة مصر

اسكن في العاصمة جمب خدماتك الترفيهية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

اسكن في العاصمة الادارية الجديدة جمب كل الخدمات الترفيهية في كمبوند zavani والخدمات تراك للدراجات وج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: للايجار استديو مفروش بموقع مميز بمدينة نصر - في القاهرة مصر

للايجار استديو مفروش بموقع مميز بمدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار استديو مفروش بموقع مميز بمدينة نصر بجوار عباس العقاد مباشرة 2نوم1ريسبشن حمام واحد فرش راقي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

12,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في العاصمة الادارية في ال R7 ع اجمل فيو - في القاهرة مصر

شقة للبيع في العاصمة الادارية في ال R7 ع اجمل فيو

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة في منطقة ال R7 في كمبوند zavani وشقتك 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

140,000 جنيه

11/8/2020
صورة الاعلان: كمبوند تاج سيتي طريق السويس - في القاهرة مصر

كمبوند تاج سيتي طريق السويس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

يقع كمبوند تاج سيتي التجمع الخامس على طريق القاهرة السويس امام فندق جي دبليو ماريوت وفندق كمبنسكي ،ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

11/8/2020
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