زهرة الساحل الشمالي معمار المرشدي

وقد تم تصميم قرية زهره الساحل الشمالي في أحدث التصميمات الهندسية والمساحات المتعددة وتم تصميم الوحدات على اكثر من مساحه وفيو فقد صممت المباني على شكل حروف الـ u وارتفاعات متنوعه لترى جميع الوحدات البحر بوضوح وتم بناء الوحدات فى قرية زهرة الساحل الشمالى على نسبه 20% وتم توزيع باقي النسبه من المساحات لبناء المساحات الخضراء الشاسعه وحمامات السباحه وتتميز قرية زهرة الساحل الشمالى بعدد كبير من الأشجار والمساحات الخضراء التي تساعد على تجديد الهواء وتنقية دائما للاستفسار اتصل علي 01012576766