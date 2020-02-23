زها بارك استثمر في العاصمه الاداريه محل 36م بمقدم 270 الف

(للتقسيط)
|موقع zaha park بمنطقه Mu23 على الشارع الرئيسى لمحور الأمل قطعه E15 بجانب مسجد و في جاردن وبعديها شارع 30 متر ، المول بيتكون من أرضى + 9 أدوار (تجارى-طبى-إدارى) - عرض السنه الجديده (30٪ مقدم وأول قسط عند الأستلام على 10 سنوات) من مميزات المول :- - الأستشارى الهندسى والتنفيذى المهندس حسين صبور - المول Double Face كل وحداته بتطل على الشارع - نظام سداد من 0%على 8 سنوات - cars parking لخدمة المول روف يحتوي على استراحات للموظفين وحدائق ونافورة راقصة ولاند سكيب - مساحه المحل : 36 متر - سعر المتر 77
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|karim atef
|التليفون:
|01276211735
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|العنوان:
|fifth square- new cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053951
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