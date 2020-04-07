ريح م الشغل و روح علي راس سدر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ريح م الشغل و روح علي راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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عايز تريح من الشغل وتقضي ويك اند مختلف يبقي لازم تمتلك شاليه في راس سدر علي احلي بحر واستمتع بشاطئ رملي روعة وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير يلا متضيعش الفرصة واتصل علي 01279848994 وامتلك احلي شاليه في راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 88,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/4/2020
رقم الإعلان: 2057482
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صورة الاعلان: براحتك هتعيش حياتك وهتمتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

براحتك هتعيش حياتك وهتمتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

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7/4/2020
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7/4/2020
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6/4/2020
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6/4/2020
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(للبيع)

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6/4/2020
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(للتقسيط)

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العنوان:

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القسم: 

190,000 جنيه

6/4/2020
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صورة الاعلان: عيش معانا فى راس سدر واستلم شاليهك فورى - في جنوب سيناء مصر

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(للبيع)

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القسم: 

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3/4/2020
صورة الاعلان: صيف كل يوم واستلم شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

صيف كل يوم واستلم شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

175,000 جنيه

3/4/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وفرح اولادك بأحلي مصيف - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وفرح اولادك بأحلي مصيف

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر اولادك هيفرحوا ويتبسطوا وبعيد عن الزحمة و في وسط امن وحراسة 24 ساعة يعني ه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

2/4/2020
صورة الاعلان: فكر في مستقبل اولادك واستثمر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فكر في مستقبل اولادك واستثمر في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

وعشان مستقبل اولادك مهم يبقي امتلك شاليه في راس سدر واستثمر براحتك في اي وقت وكمان ممكن تصيف طول الس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

2/4/2020
صورة الاعلان: قسط وانت مرتاح وامتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قسط وانت مرتاح وامتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

خليك مرتاح وامتلك شاليهك بالتقسيط المريح بدون اى فوائد قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

قبل زيادة الاسعار امتلك شاليهك وسط كل الخدمات اللى بتحبها اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم وم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

1/4/2020
صورة الاعلان: بأمتلاكك شاليه في راس سدر صيفك هيبقي احلي - في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر صيفك هيبقي احلي

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

صيفك احلي بأمتلاكك شاليه خاص بيك وبأسرتك في راس سدر بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والاستمتاع.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

31/3/2020
صورة الاعلان: كل الخدمات اللي عاوزها هتلاقيها جمب شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

كل الخدمات اللي عاوزها هتلاقيها جمب شاليهك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك جمب كل خدماتك وكل اللي انت عاوزه هتلاقيه من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

31/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع دور اول بتراس فى جولدن بيتش راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع دور اول بتراس فى جولدن بيتش راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع دور اول بتراس فى جولدن بيتش راس سدر 105م تشطيب سوبر لوكس (غرفتين +ريسبشن +مطبخ امريكان +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

219,000 جنيه

31/3/2020
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