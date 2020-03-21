ريح من الشغل شوية وروح علي لاسيرينا السخنة

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وريح دماغك م الشغل شوية وقضي الويك اند الهادي في اي وقت طول السنة من غير زحمة وبدون ازعاج وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول وكمان نهر النيل وخدمات تانية كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة