ريح راسك واستلم شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ريح راسك واستلم شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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عيش مرتاح وريح راسك وامتلك شاليه قريب من مرسى اليخوت ومارينا للصيد واكوا بارك شاليهك 120م (3 غرف +ريسبشن +طبخ امريكان +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وريح راسك وخليك وسط خدماتك فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 199,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/2/2020
رقم الإعلان: 2053595
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واستمتع بأحلي الخدمات - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بأحلي الخدمات

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وقضي مصيفك علي اجمل فيو للبحر وهتستمتع بأحلي الخدمات من حمامات سباحة واكوا ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: قسط شاليهك براحتك واستثمر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قسط شاليهك براحتك واستثمر في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتستثمر براحتك في اي وقت زي مانت عاوز وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا با.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى والحياة اللى بتحلم بيها فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى والحياة اللى بتحلم بيها فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عيش الحياة اللى بتحلم بيها واستلم شاليهك فورا فى راس سدر وسط كل الخدمات كافيهات واكوا بارك ومطاعم .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في راس سدر وطور من استثمارك - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وطور من استثمارك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

طور من استثمارك وامتلك في راس سدر بعائد اكبر ومضمون وكمان ممكن تصيف في اي وقت طول السنة وخدماتك كلها.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: عيش الحياة وامتلك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش الحياة وامتلك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش الحياة براحتك وصيف في راس سدر وعيش الخصوصية وقضي الويك اند في اي وقت طول السنة واستثمر في اي وقت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بخصوصية ملهاش مثيل فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بخصوصية ملهاش مثيل فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه فى راس سدر واستمتع بخصوصية ملهاش مثيل قريب من كافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة شاليه است.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

18/2/2020
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صورة الاعلان: امتلك في راس سدر شاليهك بأقل الاسعار - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك بأقل الاسعار

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك واستجم براحتك علي بحر راس سدر وامتلك شال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: صيف علي اجمل شاطئ رملي في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

صيف علي اجمل شاطئ رملي في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر وقضي مصيفك علي اجمل شاطئ رملي بعيد عن الزحمة والازعاج وقضي احلي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: الحياة احلى بامتلاك شاليه استلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

الحياة احلى بامتلاك شاليه استلام فورى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

خلى الحياة احلى وامتلك شاليهك فى راس سدر واستمتع بكل خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: راس سدر جمعتلك بين اجمل فيو وشاليه استلام فورى - في جنوب سيناء مصر

راس سدر جمعتلك بين اجمل فيو وشاليه استلام فورى

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

فى راس سدر هتقدر تستمتع باجمل فيو للبحر والاكوا بارك وتستلم شاليهك فورا وسط كل الخدمات فندق 5 نجوم و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: لرفاهيتك امتلك شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لرفاهيتك امتلك شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش الرفاهية واستمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة واستلم شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 105.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وقضي الويك اند من غير ازعاج - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وقضي الويك اند من غير ازعاج

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بالويك اند بشكل مختلف واحلي وبعيد عن الدوشة والزحمة وجمب كل خدماتك ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: الويك اند احلي في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

الويك اند احلي في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتقدر تقضي الويك اند براحتك في اي وقت بدون اي مجهود لانها تبعد عن القاهرة .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: بروف ع حمام السباحة امتلك شاليه فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بروف ع حمام السباحة امتلك شاليه فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بروف مميز ع اجمل حمام سباحة فى راس سدر استلام فورى 115م (ريسبشن +2 غرفة نوم +مطبخ امريكا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بجاردن و استلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بجاردن و استلام فورى فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك بجاردن خاصة ليك ولاولادك فى جولدن بيتش قريب من مارينا للصيد عشان تصطاد وتاكل احلى سمك و تستمت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

13/2/2020
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