ريح راسك واستلم شاليهك فى راس سدر

(للبيع)
|عيش مرتاح وريح راسك وامتلك شاليه قريب من مرسى اليخوت ومارينا للصيد واكوا بارك شاليهك 120م (3 غرف +ريسبشن +طبخ امريكان +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وريح راسك وخليك وسط خدماتك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|199,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053595
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