ريح دماغك وامتلك محلك فى Paris Mall

هتريح دماغك وهتمتلك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية 33 م تشطيب رخام +محارة بالدور الثالث بأنظمة أمن ومراقبة على أعلى مستوي وقريب من أكبر AQUARIUM و Dolphin Show بالعاصمة الإدارية كل ده واكتر بانظمة سداد مختلفة اختار اللى يناسبك ويناسبك امكانياتك يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية