ريح دماغك وامتلك محلك فى Paris Mall

(للبيع)
|هتريح دماغك وهتمتلك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية 33 م تشطيب رخام +محارة بالدور الثالث بأنظمة أمن ومراقبة على أعلى مستوي وقريب من أكبر AQUARIUM و Dolphin Show بالعاصمة الإدارية كل ده واكتر بانظمة سداد مختلفة اختار اللى يناسبك ويناسبك امكانياتك يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|141,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047511
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