ريح بالك وامتلك في green avenue

ريح بالك وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة في ارقي كمبوند green avenue وهتلاقي كل اللي نفسك فيه وشقتك 170م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتيييير وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر