ريح بالك وامتلك في green avenue

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ريح بالك وامتلك في green avenue - في القاهرة مصر

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ريح بالك وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة في ارقي كمبوند green avenue وهتلاقي كل اللي نفسك فيه وشقتك 170م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتيييير وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 180,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/1/2020
رقم الإعلان: 2047317
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