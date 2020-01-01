ريح بالك وامتلك في green avenue

(للتقسيط)
|ريح بالك وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة في ارقي كمبوند green avenue وهتلاقي كل اللي نفسك فيه وشقتك 170م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتيييير وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047317
207,000 جنيه
165,000 جنيه
201,000 جنيه
160,000 جنيه
170,000 جنيه
190,000 جنيه
210,000 جنيه
190,000 جنيه
180,000 جنيه
220,000 جنيه
180,000 جنيه
174,000 جنيه
225,000 جنيه
177,000 جنيه
207,000 جنيه