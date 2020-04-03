ريح بالك وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)
|بالك مرتاح بامتلاك شاليه فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 120 م (3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بجاردن خاص وقريبة من كافيهات ومطاعم باطول فترة سداد من غير اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش مرتاح انت وعيلتك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|205,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057270
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