ريح بالك واضمن مستقبل اولادك وامتلك محلك التجاري بالعاصمة

(للتقسيط)
|اضمن مستقبل اولادك واستثمر محل تجاري بالعاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد ومحلك 60م بمول sixty اميز مول بالعاصمة الادارية الجديدة في الحي المالي امام وزارة المالية مباشرة وامام مدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الاوبرا المصرية واكبر مجمع سينما ومسارح وخدمات تانية كتير هتلاقيها جمب محلك يلا متستناش كتير واتصل دلوقتي علي 01279848994 و ريح بالك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|819,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057497
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