(For Sale)
|ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملة والان اطلبي عاملة لتهتم بأمور البيت سوفت كلين لتوفير العاملات اليومي و الاسبوعي والشهري يتوفر لدينا عاملات يومي بكلفة 25 دينار التميز والإتقان هو سر نجاحنا عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات العاملات الاسبوعي و الشهري مع مبيت لمعرفة المزيد من معلومات الاتصال : 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|19/10/2023
|Ad Number:
|2246604
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar