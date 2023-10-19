ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملة والان اطلبي عاملة لتهتم بأمور البيت سوفت كلين لتوفير العاملات اليومي و الاسبوعي والشهري يتوفر لدينا عاملات يومي بكلفة 25 دينار التميز والإتقان هو سر نجاحنا عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات العاملات الاسبوعي و الشهري مع مبيت لمعرفة المزيد من معلومات الاتصال : 0785407409