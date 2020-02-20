(للبيع)
|رووف للبيع فى حدائق اكتوبر منطقة الفيلات استلام فورى مساحة 270 م عمارة دبل فيس على شارع رئيسى امام منطقة خدمات نصف تشطيب ( محارة وحلوق وواجهة متشطبة واساسيات كهرباء وسباكة واسانسير من الارضى للرووف ) بحرى على شارع رئيسى بجوار كمبوند دجله جاردنز - الحى الايطالى داخل منطقة الفيلات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aliaa badwe
|التليفون:
|01000960605
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|العنوان:
|حدائق اكتوبر- حدائق اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053540
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