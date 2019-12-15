رول ورق حراري للطباعة

(للبيع)

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صورة الاعلان: رول ورق حراري للطباعة - في الرياض السعودية

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توفر مؤسسة رحاب التنمية للانظمة ورق رول طباعة حراري لطابعات انظمة نقاط البيع والكاشير المقاس الصناعة صيني 70mm*80mm الكرتون يحتوي على 50 رول فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة ولنا فروع بدولة البحرين للتواصل: واتساب 0501777079
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0501777079

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دولار
تاريخ الإعلان: 18/12/2019
رقم الإعلان: 2045580
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صورة الاعلان: ورق حراري للطباعه - في الرياض السعودية

ورق حراري للطباعه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

توفر مؤسسة رحاب التنمية للانظمة ورق رول طباعة حراري لطابعات انظمة نقاط البيع والكاشير المقاس الصناعة.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 دولار

15/12/2019
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