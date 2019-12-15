رول ورق حراري للطباعة

(للبيع)
|توفر مؤسسة رحاب التنمية للانظمة ورق رول طباعة حراري لطابعات انظمة نقاط البيع والكاشير المقاس الصناعة صيني 70mm*80mm الكرتون يحتوي على 50 رول فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة ولنا فروع بدولة البحرين للتواصل: واتساب 0501777079
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دولار
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045580
1 دولار