روق وانسى الهم وتعالى امتلك شاليه ف السخنة

(للبيع)
|انسى همومك وروق وتعالى امتلك شاليه فى بلو بلو العين السخنة 100 م ( 2غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) تشطيب سوبر لوكس بالقرب من افخم المطاعم والكافيهات واجمل شاطئ رملى واكوا بارك عشان اولادك تطمن عليهم كل ده واكتر عندنا فى بلو بلو العين السخنة بمقدم 184 الف و بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة وعيش اجمل جو وروقان مع اولادك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|184,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083558
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