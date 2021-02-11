روق وانسى الهم وتعالى امتلك شاليه ف السخنة

انسى همومك وروق وتعالى امتلك شاليه فى بلو بلو العين السخنة 100 م ( 2غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) تشطيب سوبر لوكس بالقرب من افخم المطاعم والكافيهات واجمل شاطئ رملى واكوا بارك عشان اولادك تطمن عليهم كل ده واكتر عندنا فى بلو بلو العين السخنة بمقدم 184 الف و بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة وعيش اجمل جو وروقان مع اولادك