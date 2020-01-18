روق وانسى الهم وتعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: روق وانسى الهم وتعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

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انسى همومك وروق وتعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 90م ( 2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) تشطيب سوبر لوكس بالقرب من افخم المطاعم والكافيهات واجمل شاطئ رملى واكوا بارك عشان اولادك تطمن عليهم كل ده واكتر عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا على 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة وعيش اجمل جو وروقان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 146,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/1/2020
رقم الإعلان: 2049531
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17/1/2020
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15/1/2020
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15/1/2020
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14/1/2020
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14/1/2020
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13/1/2020
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13/1/2020
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13/1/2020
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13/1/2020
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على بعد 60 دقيقة هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

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12/1/2020
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12/1/2020
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12/1/2020
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