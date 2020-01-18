روق وانسى الهم وتعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|انسى همومك وروق وتعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 90م ( 2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) تشطيب سوبر لوكس بالقرب من افخم المطاعم والكافيهات واجمل شاطئ رملى واكوا بارك عشان اولادك تطمن عليهم كل ده واكتر عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا على 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة وعيش اجمل جو وروقان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|146,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049531
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