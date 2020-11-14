(للبيع)
|روف للبيع بمساحة 250 متر صافي 6 أكتوبر روف كامل للبيع بحي ال300 منطقة الشماليات 6 أكتوبر العمارة دابل فيس وقريبة من أهم الشوارع الرئيسية مسطح 250 متر صافي عليه مباني 25% رسمي السعر 600 الف ج للاتصال 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|كومبوند سوديك- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072340
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