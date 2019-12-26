روعة الخيال في العاصمة الادارية الجديدة

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وشوف روعة الخيال واستمتع بكل احتياجاتك من حمامات سباحة ونادي رياضي وجيم و سبا وجاكوزي ومول تجاري وخدمات تانية كتير وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد متستناش كتير واتصل علي 01279848994 وامتلك في green avenue