روعة الخيال في العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وشوف روعة الخيال واستمتع بكل احتياجاتك من حمامات سباحة ونادي رياضي وجيم و سبا وجاكوزي ومول تجاري وخدمات تانية كتير وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد متستناش كتير واتصل علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|166,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046697
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