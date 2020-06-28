روعة التشطيبات واناقة الديكورات اللي هتغير شكل حياتك من تروهوم

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صورة الاعلان: روعة التشطيبات واناقة الديكورات اللي هتغير شكل حياتك من تروهوم - في القاهرة مصر

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من غير تعب ومجهود لو بتدور على شركة ديكور راقية وتكون متخصصة بتقدملك تشطيبات مميزة تناسب ذوقك الخاص بأجود وأفخم خامات التشطيب وأحدث الصيحات العالمية بفريق عمل منظم ومتكامل ومواعيد منتظمة وأسعار مميزة جداً وعقود ثابتة وتستلمها على المفتاح بميعاد محدد من البداية وتختار من شرائح مختلفة ومتنوعة ( السوبر لوكس – الهاي لوكس – الألترا لوكس ) يبقى طلبك عندنا تروهوم بتقدملك دلوقتي عرض الميجا اللي هيوفرلك في تشطيب وديكور بيتك شامل جميع بنود التشطيب كاملة بالإضافة إلى هدايا ومفاجآت اخرى يشملها العرض
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تروهوم
التليفون: 01156118281 - 01028255616 - 0224474841

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 2005 ش بركات المعراج العلوي المعادي- المعادي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/6/2020
رقم الإعلان: 2061771
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السعر
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18/6/2020
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17/6/2020
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صورة الاعلان: Mas Egypt - في القاهرة مصر

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1 جنيه

13/6/2020
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