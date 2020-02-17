روعة التشطيبات وأناقة الديكورات اللي هتغير شكل حياتك من تروهوم

(للبيع)
|لو عاوز تغير شكل حياتك . وبتدور على الراحة والرفاهية . لو نفسك تعيش في مكان أنيق . ويبقى بيتك مصدر سعادتك . يبقى انت اكيد محتاج تروهوم . تروهوم للديكور والأثاث هتغير كل حياتك وتعملك اللي نفسك فيه في بيتك بأحدث وأشيك التصميمات اللي في خيالك وأعلى الإمكانيات وأجود الخامات . وعلشان حياتك تهمنا وعاوزين نساعدك في تحقيق أحلامك تروهوم بتقدملك دلوقتي عرض الميجا اللي هيوفرلك كل اللي محتاجه في تشطيبات وديكورات بيتك بالشكل اللي يناسبك هتختارها من بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنظمة والشرائح اللي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|truehome interiors
|التليفون:
|01156118281 - 01028255616 - 0224474841
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة - زهراء المعادي- elmaadi
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054456
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