روعة التشطيبات وأناقة الديكورات اللي هتغير شكل حياتك من تروهوم

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تفاصيل الإعلان
لو عاوز تغير شكل حياتك . وبتدور على الراحة والرفاهية . لو نفسك تعيش في مكان أنيق . ويبقى بيتك مصدر سعادتك . يبقى انت اكيد محتاج تروهوم . تروهوم للديكور والأثاث هتغير كل حياتك وتعملك اللي نفسك فيه في بيتك بأحدث وأشيك التصميمات اللي في خيالك وأعلى الإمكانيات وأجود الخامات . وعلشان حياتك تهمنا وعاوزين نساعدك في تحقيق أحلامك تروهوم بتقدملك دلوقتي عرض الميجا اللي هيوفرلك كل اللي محتاجه في تشطيبات وديكورات بيتك بالشكل اللي يناسبك هتختارها من بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنظمة والشرائح اللي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: truehome interiors
التليفون: 01156118281 - 01028255616 - 0224474841

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة - زهراء المعادي- elmaadi
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,200 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/2/2020
رقم الإعلان: 2054456
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صورة الاعلان: Mas egypt\ www.masegyptdecor.com - في القاهرة مصر

Mas egypt\ www.masegyptdecor.com

(فرص)

- في القاهرة مصر

هناك فرق شاسع ما بين الديكور والتشطيب 👇 اذا كنت ممن يرغب في التشطيب😉 فقط فانت تحتاج .
العنوان:

القاهرة - مصر

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17/2/2020
صورة الاعلان: توريد وتركيب حجر هاشمي وحجر فرعونى حجر مايكا - في القاهرة مصر

توريد وتركيب حجر هاشمي وحجر فرعونى حجر مايكا

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توريد وتركيب حجر هاشمي وحجر فرعونى وحجر مايكا لجميع الواحدت اسعار تبدا من 200 جنيه.
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14/2/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

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ماس ايجيبت للعمارة والديكور لو بتفكر تشطب شقه، فيلا، عيادة، محل، مكتب البوست دا هيتخصر عليك كتير عل.
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10 جنيه

26/1/2020
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mas egypt

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عروض 2020 من ماس ايجيبت لكل من سيتعاقد حتي بدايه العام الجديد 1- كابينه شاور هديه 2- تليفزيزن 32 .
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10 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

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8/1/2020
صورة الاعلان: خصومات وهدايا مجانية وعروض من تروهوم للديكور والعمارة بمناسبة العام الجديد - في القاهرة مصر

خصومات وهدايا مجانية وعروض من تروهوم للديكور والعمارة بمناسبة العام الجديد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ما تفوتش اكبر فرصة لعام ( 2020/2019 ) واتصل للحصول على خصومات هائلة وهدايا مجانية على اعمال الديكور .
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1,400 جنيه

8/1/2020
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صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

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اقوى العروض لعام 2020 لكل من سيتعاقد حتي بدايه العام الجديد 1- كابينه شاور هديه 2- تليفزيزن 32 ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماس ايجيبت للعمارة والديكور لو بتفكر تشطب شقه، فيلا، عيادة، محل، مكتب البوست دا هيتخصر عليك كتير عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماس ايجيبت تهنىء جميع عملاؤها ببدايه العام الجديد وبتقدم اقوى العروض لعام 2020 لكل من سيتعاقد حتي بد.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

2/1/2020
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اقوى عروض ماس ايجيبت لعام 2020 ماس ايجيبت بتحتفل ببدايه 2020 وبتقدم لكل عملاؤها الكرام اقوي العروض .
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماس ايجيبت للعمارة والديكور لو بتفكر تشطب شقه، فيلا، عيادة، محل، مكتب البوست دا هيتخصر عليك كتير علش.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية - في القاهرة مصر

تشطيبات فاخرة وديكورات راقية وتصميمات للفيلات والعمارات والشقق الراقية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

احدث الديكورات والتصميمات والتشطيبات الفاخرة للفيلات والعمارات والشقق بالتقسيط على 36 شهر بدون فوائد.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نتظرونا في اقوى عروض ماس ايجيبت لعام 2020 ماس ايجيبت تقوم بكافة أعمال التشطيب ، الديكور 🎗، .
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: Masegypt Decor - في القاهرة مصر

Masegypt Decor

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أهم من الشغل تظبيط الشغل. . عشان تظبيط الشغل مهم فى أى مجال فهو مهم كمان فى مجال الديكورات والتشطيب.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: خصومات ومفاجآت نهاية عام 2019 من تروهوم للديكور والأثاث والعمارة المتكاملة - في القاهرة مصر

خصومات ومفاجآت نهاية عام 2019 من تروهوم للديكور والأثاث والعمارة المتكاملة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بادر بالحجز قبل نهاية العام عروض وخصومات من تروهوم على الأثاث المنزلي والمطابخ بجميع انواعها وجميع .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,400 جنيه

11/12/2019
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