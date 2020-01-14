روعة الاحساس باستلام شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)
|استلم شاليهك فورا فى راس سدر وعيش روعة الاحساس وخليك قريب من خدماتك مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة شاليهك تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر فورا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048965
57,000 جنيه
64,000 جنيه
160,000 جنيه
63,000 جنيه
51,000 جنيه
64,000 جنيه
57,000 جنيه
52,000 جنيه
63,000 جنيه
52,000 جنيه
57,000 جنيه
68,000 جنيه
51,000 جنيه
63,000 جنيه
64,000 جنيه