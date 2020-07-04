روح علي العاصمة واسكن في ارقي مكان بجوار حي السفارات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: روح علي العاصمة واسكن في ارقي مكان بجوار حي السفارات - في القاهرة مصر

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روح اسكن في العاصمة الادارية الجديدة في ارقي مكان في كمبوند zavani بجوار حي السفارات وبالقرب من النهر الاخضر وكل خدماتك جمب شقتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ونادي رياضي وغيرهم كتير وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبأطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 196,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/7/2020
رقم الإعلان: 2062182
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