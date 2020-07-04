روح علي العاصمة واسكن في ارقي مكان بجوار حي السفارات

روح اسكن في العاصمة الادارية الجديدة في ارقي مكان في كمبوند zavani بجوار حي السفارات وبالقرب من النهر الاخضر وكل خدماتك جمب شقتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ونادي رياضي وغيرهم كتير وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبأطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة