روح علي السخنة واستمتع لأخر لحظة في اجازتك

روح علي لاسيرينا السخنة واستمتع مع عيلتك لأخر لحظة في حياتك واستمتع بأجازتك واحلي ايام حياتك علي بحر السخنة وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس مفروش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وخدماتك كلها جمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994 وامتلك في السخنة