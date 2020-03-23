روح السخنة وصيف مع اولادك علي اجمل شاطئ رملي

روح علي لاسيرينا السخنة وصيف مع اولادك واستمتع بأجمل شاطئ رملي واحلي جو من غير ماتدفع اي فوائد وبالتقسيط المريح وبمقدم بسيط وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك من مول تجاري وكيدز اريا وحمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد وخدمات غيرهم كتير هتعرفها بأتصالك علي 01279848994