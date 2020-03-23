روح السخنة وصيف مع اولادك علي اجمل شاطئ رملي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: روح السخنة وصيف مع اولادك علي اجمل شاطئ رملي - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

روح علي لاسيرينا السخنة وصيف مع اولادك واستمتع بأجمل شاطئ رملي واحلي جو من غير ماتدفع اي فوائد وبالتقسيط المريح وبمقدم بسيط وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك من مول تجاري وكيدز اريا وحمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد وخدمات غيرهم كتير هتعرفها بأتصالك علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 134,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/4/2020
رقم الإعلان: 2058041
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شالية في المونت الجلالة العين السخنة بافضل مقدم في مصر - في القاهرة مصر

امتلك شالية في المونت الجلالة العين السخنة بافضل مقدم في مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بمقدم 5% امتلك شالية في المونت العين السخنة وقسط الباقي علي 10 سنين بدون فوايد الشالية تشطيب سوبر لو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: امتلك في مراسي شالية 123 متر + 16 متر تراس - في القاهرة مصر

امتلك في مراسي شالية 123 متر + 16 متر تراس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شالية للبيع في مراسي تشطيب هاي لوكس ومطبخ كامل وتكييفات فقط ادفع 10% مقدم واستلم وقسط الباقي علي 7 س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/3/2020
صورة الاعلان: سيب الزحمة وعيش في السخنة بمقدم 10% امتلك شالية تشطيب هاي لوكس - في القاهرة مصر

سيب الزحمة وعيش في السخنة بمقدم 10% امتلك شالية تشطيب هاي لوكس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سيب الزحمة وعيش في السخنة بمقدم 10% امتلك شالية 167 متر تشطيب هاي لوكس ومطبخ كامل وتكييفات وتقسيط .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/3/2020
صورة الاعلان: وحدتك 19500 للمتركاملة التشطيب في اميز موقع في التجمع - في القاهرة مصر

وحدتك 19500 للمتركاملة التشطيب في اميز موقع في التجمع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بمقدم 5% وبالتقسيط علي 8 سنين بدون فوايد هتمتلك وحدتك في اميز موقع في التجمع الخامس علي شارع التسعي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

19,500 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: شاليهك في السخنة في مكان مميز جدا وعندنا احنا وبس - في القاهرة مصر

شاليهك في السخنة في مكان مميز جدا وعندنا احنا وبس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شاليهك في لاسيرينا السخنة في مكان مميز جدا علي المعالم الحضارية والسياحية زي الاهرامات ابو الهول ونه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: الحق استفيد بخصم 10% علي سعر المتر في العتال هولدين العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

الحق استفيد بخصم 10% علي سعر المتر في العتال هولدين العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الحق استفيد بخصم 10% علي سعر المتر في العتال هولدين العاصمة الادارية بمقدم 10% وبالتقسيط علي 8 سنين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,600,000 جنيه

27/1/2020
data-full-width-responsive="true"
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager