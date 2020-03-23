روح السخنة وصيف مع اولادك علي اجمل شاطئ رملي

(للبيع)
|روح علي لاسيرينا السخنة وصيف مع اولادك واستمتع بأجمل شاطئ رملي واحلي جو من غير ماتدفع اي فوائد وبالتقسيط المريح وبمقدم بسيط وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك من مول تجاري وكيدز اريا وحمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد وخدمات غيرهم كتير هتعرفها بأتصالك علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|134,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058041
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