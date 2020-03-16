روح السخنة مع اصحابك وانسي هم الشغل

(للبيع)
|بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة هتنسي هم الشغل وهتقضي الويك اند في اي وقت طول السنة وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وسيارات ميني جولف ومنطقة ملاعب تنس وكرة قدم ويد وخدمات تانية كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|112,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056130
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