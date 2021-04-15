رواية "شعرةٌ من رأسِ امرأةٍ صلعاء"،

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صورة الاعلان: رواية "شعرةٌ من رأسِ امرأةٍ صلعاء"، - في القاهرة مصر

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الإدمان . أشد أنواع الإدمان فتكًا وتدميرًا للإنسان هو إدمان الإنسان لإنسانٍ آخر. وبذلك هل إدمان الإنسان لشخصٍ آخر حقيقةٌ علمية؟ هل يستطيع إنسانٌ أن يوصلك إلى مرحلة إدمانه متعمدًا من أجل إلحاق الضرر بك أو تدميرك؟ هل يجب على دساتير العالم أن تلتفت لهذا النوع من الإدمان الخطير، وأن تعترف بأن هناك حقيقةً علمية تسمى إدمان الإنسان لإنسانٍ آخر، وتحاول أن تضع عقوبةً رادعة لمن يفعل ذلك متعمدًا من أجل إلحاق الضرر بغيره أو تدميره. هذا ما ستعرفه في رواية "شعرةٌ من رأسِ امرأةٍ صلعاء"، ومن خلال خطٍ دراميٍ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايهاب عصمت
التليفون: 01012909979

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العنوان: المهندسين- المهندسين
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/5/2021
رقم الإعلان: 2094315
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صورة الاعلان: مطلوب مصوره ومديرة استديو نسائي - في القاهرة مصر

مطلوب مصوره ومديرة استديو نسائي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مصوره انثي خبرة في التصوير والطباعة والتغليف وخلافه للعمل مد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/4/2021
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