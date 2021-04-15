الإدمان . أشد أنواع الإدمان فتكًا وتدميرًا للإنسان هو إدمان الإنسان لإنسانٍ آخر. وبذلك هل إدمان الإنسان لشخصٍ آخر حقيقةٌ علمية؟ هل يستطيع إنسانٌ أن يوصلك إلى مرحلة إدمانه متعمدًا من أجل إلحاق الضرر بك أو تدميرك؟ هل يجب على دساتير العالم أن تلتفت لهذا النوع من الإدمان الخطير، وأن تعترف بأن هناك حقيقةً علمية تسمى إدمان الإنسان لإنسانٍ آخر، وتحاول أن تضع عقوبةً رادعة لمن يفعل ذلك متعمدًا من أجل إلحاق الضرر بغيره أو تدميره. هذا ما ستعرفه في رواية "شعرةٌ من رأسِ امرأةٍ صلعاء"، ومن خلال خطٍ دراميٍ