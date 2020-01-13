رقمك مميز جدا للبيع رقم زيرو عشرة مليون 01000000099 (8 اصفار) نادر جدا جدا

(للبيع)
|للبيع لهواة الارقام النادرة زيرو عشرة مليون من فودافون مصر 01000000099 للتواصل من خلال الاتصال او Whatsapp 00201111000245 هيثم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيثم محمد
|التليفون:
|01111000245
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048708
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