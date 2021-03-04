رعايه المسنين و رعاية الأطفال و مكافحة الحشرات و مكافحة فيروس كرونا

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تفاصيل الإعلان
نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة من الراعيات الريفيات وغير الريفيات ونقدم خدمات التمريض المنزلى بنظام الشيفت بالإضافة الى تقديم جميع الخدمات للمسن والمريض من تجهيز الطعام وخدمات النظافة الشخصية واعطاء الادوية والمساعدة على قضاء الحاجة للمسن ونرعى جميع الحالات المتحركة و الحرجة والقعيدة وحالات الكسور والزهايمر نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوفاء للخدمات المنزلية و رعاية المسنين
التليفون: 01275550242/01555656697

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العنوان: سيدي جابر- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/3/2021
رقم الإعلان: 2086601
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رعايه المسنين و رعاية الأطفال و مكافحة الحشرات و مكافحة فيروس كرونا

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4/3/2021
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10/2/2021
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع العمالة - في الإسكندرية مصر

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(للبيع)

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4/2/2021
صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال - في الإسكندرية مصر

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

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العنوان:

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2,000 جنيه

3/2/2021
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خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

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2,000 جنيه

2/2/2021
صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال - في الإسكندرية مصر

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر لهاوس كيبر وجليسات المس.
العنوان:

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2,000 جنيه

1/2/2021
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صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال - في الإسكندرية مصر

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

الوفاء للخدمات بنوفرلك كل الي تحتاجيه تعبتي من شغل البيت طبعا تعبتي من تربية الاولاد و تعبتي من رعاي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

28/1/2021
صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال - في الإسكندرية مصر

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

الوفاء للخدمات بنوفرلك كل الي تحتاجيه تعبتي من شغل البيت طبعا تعبتي من تربية الاولاد و تعبتي من رعا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال - في الإسكندرية مصر

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

الوفاء للخدمات بنوفرلك كل الي تحتاجيه تعبتي من شغل البيت طبعا تعبتي من تربية الاولاد و تعبتي من رعا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

الوفاء للخدمات بنوفرلك كل ال تحتاجيه تعبتي من شغل البيت طبعا تعبتي من تربية الاولاد و تعباتي من رعا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

25/1/2021
صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال - في الإسكندرية مصر

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر لهاوس كيبر وجليسات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: رعايه المسنين و رعاية الأطفال و مكافحة الحشرات و مكافحة فيروس كرونا - في الإسكندرية مصر

رعايه المسنين و رعاية الأطفال و مكافحة الحشرات و مكافحة فيروس كرونا

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

21/1/2021
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(للاستثمار)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر لهاوس كيبر وجليسات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

20/1/2021
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر لهاوس كيبر وجليسات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,500 جنيه

19/1/2021
صورة الاعلان: لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية - في الإسكندرية مصر

لدينا عمالة منزلية ريفية وأجانب بالضمانات وكل التخصصات الوطنية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01223333060 نوفر بالضمانات للاسر وال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

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14/1/2021
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