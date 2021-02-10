رعايه المسنين و رعاية الأطفال و مكافحة الحشرات و مكافحة فيروس كرونا

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تفاصيل الإعلان
الوفاء للخدمات اللمنزلية و الرعاية الشامله تقوم بتوفير جميع انواع العمالة المنزلية و الرعاية الشامله لكبار السن و مراعه الاطفال في جميع فترات السن و تقوم بتوفير جميع امنواع المساعدين بيبي سيتر و الطباخات و عاملات النظافة بجميع الضمانات و بعقود موثقة بتوفير العاملات المصريات و الغير مصريات اليوميه و الشهرية و نقوم برش البيوت ضد الحشرات و ضد فيروس كرونا لحماية اسرتك او شركتك او مصنعك مع الوفاء للخدمات كل شئ موثق التواصل فون او واتس اب : 01275550242 / 01555656697 / 01027904477
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوفاء للخدمات المنزلية و رعاية المسنين
التليفون: 01275550242/01555656697

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سيدي جابر- سيدي جابر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/3/2021
رقم الإعلان: 2086017
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العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

20/1/2021
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة - في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر لهاوس كيبر وجليسات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

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19/1/2021
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العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

14/1/2021
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- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/1/2021
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