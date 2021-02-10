رعايه المسنين و رعاية الأطفال و مكافحة الحشرات و مكافحة فيروس كرونا

الوفاء للخدمات اللمنزلية و الرعاية الشامله تقوم بتوفير جميع انواع العمالة المنزلية و الرعاية الشامله لكبار السن و مراعه الاطفال في جميع فترات السن و تقوم بتوفير جميع امنواع المساعدين بيبي سيتر و الطباخات و عاملات النظافة بجميع الضمانات و بعقود موثقة بتوفير العاملات المصريات و الغير مصريات اليوميه و الشهرية و نقوم برش البيوت ضد الحشرات و ضد فيروس كرونا لحماية اسرتك او شركتك او مصنعك مع الوفاء للخدمات كل شئ موثق التواصل فون او واتس اب : 01275550242 / 01555656697 / 01027904477