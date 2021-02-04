رعايه المسنين و رعاية الأطفال و مكافحة الحشرات و مكافحة فيروس كرونا

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تفاصيل الإعلان
نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر لهاوس كيبر وجليسات المسنين وراعيات المسنين المقيمات والغيير مقيمات والشهرية واليومية من جميع الجنسيات كما نوفر السائق والساعى والشيف وعمال البوفيه ونوفر البواب والجناينى والبودى جارد و نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتدربة وذات خبرة ونرعى الحالات الحرجة والمتقدمة وحالات الزهايمر والكسور ونوفر الشيفت النهارى والليلى والاقامة الكاملة 01275550242 / 01555656697 اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الوفاء للخدمات المنزلية و رعاية المسنين
التليفون: 01275550242/01555656697

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العنوان: سيدي جابر- سيدي جابر
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/2/2021
رقم الإعلان: 2082657
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صورة الاعلان: فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدي

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدي

(للإيجار)

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدينه نصر بجوار أول عباس العق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

400 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: فرصه لن تعوض يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار بمدينه نصربموقع ممتازجدا بشارع ع

فرصه لن تعوض يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار بمدينه نصربموقع ممتازجدا بشارع ع

(للإيجار)

فرصه لن تعوض يوجد لدينا شقه مفروشه للايجار بمدينه نصربموقع ممتازجدا بشارع عباس العقاد الرئيسي مكونه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه

لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه

(للإيجار)

لأصحاب الذوق الرفيع متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر بموقع متميزجدا بين أو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والالومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) : *رسام اوتوكاد بالشروط الاتيه : لا يز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات التجارة فى السعوديه ( الرياض ) : مندوب مبيعات بالشروط الاتيه : لا يزيد السن عن 3.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مدارس الانترناشيونال بالسعوديه ( الرياض ) : رئيس قسم رياضيات . مدرسه رياضيات . مشرفه ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
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صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الترفيه فى السعوديه ( الطائف ) : فنى صيانه زتشغيل وتركيب خطوط البولينج . برجاء سرع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والالومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) : *فنى الومنيوم بالشروط الأتيه : لا يز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه (الحائل ) :

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه (الحائل ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج فى السعوديه (الحائل ) : فنى زجاج خبرة فى القص وتشغيل المكن بورش او مصانع زج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والالومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) :

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والالومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) :

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والالومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) : *رسام اوتوكاد بالشروط الاتيه : لا يز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: Laptop Lenovo V530

Laptop Lenovo V530

(للبيع)

جهاز كمبيوتر لينوفو شامل الشاشة 22 بوصة بمواصفات وجودة عالية وبسعر مناسب جدا فقط من انفولينك جهاز l.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

9,000 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: مرجيحة زوجى 2 طفل

مرجيحة زوجى 2 طفل

(للبيع)

مرحيحة زوجى 2 طفل لغاية 10 سنوات على رولمان بلى فيها حزام امان فيها ترابيزة امامى يوجد توصيل حتى ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

650 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: كرسى اطفال 3*1

كرسى اطفال 3*1

(للبيع)

كرسى اطفال عبارة عن كرسى ومرجيحة ونطاطة للطفل وسرير يتحمل حتى وزن 20 كيلو يوجد توصيل حتى باب المنزل .
العنوان:

الجيزة - مصر

350 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع العمالة

نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع العمالة

(للبيع)

نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العمالة المنزلية مثل المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر وجلسيا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,000 جنيه

4/2/2021
صورة الاعلان: أفضل مكتب شغالات بالقاهرة - رعاية منزلية - الوطنية للخدمات

أفضل مكتب شغالات بالقاهرة - رعاية منزلية - الوطنية للخدمات

(للبيع)

نوفر بالضمانات للمنازل جميع أنواع العمالة المنزلية مثل المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر وجلسيا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 جنيه

4/2/2021
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