رعايه المسنين و رعاية الأطفال و مكافحة الحشرات و مكافحة فيروس كرونا

(فرص)
|نرعى المسنين بمنازلهم بأيدى أمينة ورحيمة ومتخصصة ذوات خبرة بالرعاية الصحية اليومية المنزلية ونوفر الرعاية الليلية والنهارية والاقامة الكاملة من الراعيات الريفيات وغير الريفيات ونقدم خدمات التمريض المنزلى بنظام الشيفت بالإضافة الى تقديم جميع الخدمات للمسن والمريض من تجهيز الطعام وخدمات النظافة الشخصية واعطاء الادوية والمساعدة على قضاء الحاجة للمسن ونرعى جميع الحالات المتحركة و الحرجة والقعيدة وحالات الكسور والزهايمر نوفر للعائلات بالضمانات القانونية جميع انواع العمالة المنزلية مثل المربيات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الوفاء للخدمات المنزلية و رعاية المسنين
|التليفون:
|01275550242/01555656697
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|العنوان:
|سيد جابر _سموحة_الاسكندرية- سيد جابر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080847
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