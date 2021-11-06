رعاية المسنين والاطفال وامهر الطباخات وعمالات النظافة بالضمانات

(طلب عمل)
|بيتك محتاج لطباخة او عاملة نظافة لديها خبرة ومتدينة؟ عندك اطفال محتاجة ليهم جليسة لديها خبرة في التعامل؟ عندك مسن او مسنة ومحتاج ليهم رعاية؟ كل ده بنوفره بالضمانات والكفاءة العالية للعائلات فقط جميع المحافظات وداخل وخارج مصر فقط ابعت طلباتك واتس علي الرقم01270444789 او اتصل بنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
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|العنوان:
|سيدي جابر- سيدي جابر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110433
2,000 جنيه
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2,000 جنيه
3,000 جنيه
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