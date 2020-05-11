رشوف مستقبل اولادك بشكل احسن وامتلك محلك في العاصمة الجديدة

(للتقسيط)
|شوف مستقبل اولادك بشكل احسن وامتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر في اي وقت ومش هتدفع مقدم ولا فوائد وهتقسط براحتك علي اطول فترة سداد ومساحة المحل 78م امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر شبكة مواصلات تضم ترام داخلي بالعاصمة ومترو الانفاق اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|656,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059454
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