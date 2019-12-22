رسيفر للبيع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ل اتش دي 1080P تيونر فائق الحساسية سعة 8000 قناة يدعم تشغيل جميع صيغ الفيديو وملفات الموسيقى والصور من خلال الفلاشة 2 منفذ يو اس بي في واجهة الريسيفر تحديث برنامج التشغيل من خلال الجهاز أثناء اتصاله بالإنترنت أوتوماتيكيا فور صدوره يدعم استقبال الصوت الدولبي المجسم يدعم تسجيل البرامج في أي وقت على الفلاشه ليد متحرك قابل للتثبيت لعرض رقم القناة جاهز للعمل على شاشات LED وLCD قائمة قنوات مرتبة جاهزة 8 مجموعات مفضلة اعادة تسمية القنوات باللغتين العربية والانجليزية امكانية تشغيل iptv دعم DiSEqC 1.0/1
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محل الاصدقاء
التليفون: 01200441676

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المنتزه الاسكندريه سيد بشر شارع الملك حفنى المجموع الرابع- المنتزه الاسكندريه سيد بشر شارع الملك حفنى المجموع الرابع
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/12/2019
رقم الإعلان: 2046342
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