رسيفر للبيع

(للبيع)
|دعم تشغيل جميع صيغ الفيديو وملفات الموسيقى والصور من خلال الفلاشة 2 منفذ يو اس بي في واجهة الريسيفر تحديث برنامج التشغيل من خلال الجهاز أثناء اتصاله بالإنترنت أوتوماتيكيا فور صدوره يدعم استقبال الصوت الدولبي المجسم يدعم تسجيل البرامج في أي وقت على الفلاشه ليد متحرك قابل للتثبيت لعرض رقم القناة جاهز للعمل على شاشات LED وLCD قائمة قنوات مرتبة جاهزة 8 مجموعات مفضلة اعادة تسمية القنوات باللغتين العربية والانجليزية امكانية تشغيل iptv دعم DiSEqC 1.0/1.2 لتشغيل 4 أو 8 أقمار في نفس الوقت مؤقت لفتح وت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محل الاصدقاء
|التليفون:
|01200441676
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|العنوان:
|المنتزه الاسكندريه سيد بشر شارع الملك حفنى المجموع الرابع- المنتزه الاسكندريه سيد بشر شارع الملك حفنى المجموع الرابع
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046164
180 جنيه
200 جنيه
500 جنيه
250 جنيه