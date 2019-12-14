رسيفر للبيع

دعم تشغيل جميع صيغ الفيديو وملفات الموسيقى والصور من خلال الفلاشة 2 منفذ يو اس بي في واجهة الريسيفر تحديث برنامج التشغيل من خلال الجهاز أثناء اتصاله بالإنترنت أوتوماتيكيا فور صدوره يدعم استقبال الصوت الدولبي المجسم يدعم تسجيل البرامج في أي وقت على الفلاشه ليد متحرك قابل للتثبيت لعرض رقم القناة جاهز للعمل على شاشات LED وLCD قائمة قنوات مرتبة جاهزة 8 مجموعات مفضلة اعادة تسمية القنوات باللغتين العربية والانجليزية امكانية تشغيل iptv دعم DiSEqC 1.0/1.2 لتشغيل 4 أو 8 أقمار في نفس الوقت مؤقت لفتح وت